Армия и оружие

NewInformNewInformСу-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.
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Уничтожение российской авиацией боевиков в Идлибе попало на видео

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Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

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Накануне.Ruвчера в 23:50

Боевики не смогли справиться с МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС России

Взгляд.рувчера в 14:18

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ruвчера в 14:12
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Армия и оружие

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Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
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Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.
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