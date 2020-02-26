Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.

Су-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии

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