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NewInformСу-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.
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Российские и сирийские военно-воздушные силы атаковали боевиков в Идлибе
Ореанда-Новостивчера в 14:49
Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб
Накануне.Ruвчера в 23:50
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