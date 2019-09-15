Политика
Газета.RuСу-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Уточняется, что Су-35 летал на протяжении 15 минут, в ходе которых он продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. При этом самолет-амфибия Бе-200, который взлетел следом за Су-35, показал маневры по тушению пожара. Как подчеркивается, данный фестиваль пройдет с 17 по 22 сентября.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru вчера в 05:46
Технологии
МегаФон установил рекорд скорости в сети 5G в России
Новый рекорд скорости в сети пятого поколения составляет 2,46 Гбит / с. Как сообщили "Фонтанке" в компании "МегаФон" 13 сентября, он был установлен на обычном 5G-смартфоне.
Фонтанка.Ру 13 сентября в 06:58
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Экономика
Материнский капитал увеличат впервые за 5 лет
«В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», – цитирует Татьяну Голикову ТАСС.
РИА СуперОмск вчера в 08:50
Происшествия
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:50
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение 22:57
Политика
США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
REGNUM 17:35
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки.
РИА Новости 07:37
Футбол
RAC1: Суарес посвятил гол «Валенсии» умершей дочери Энрике
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Как пишет RAC1, игрок посвятил гол умершей дочери бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике.
Бомбардир.ру 05:23
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM 13 сентября в 05:21
Политика
Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
ТАСС 07:42
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
Специалисты Teknikens Varld протестировали новый Toyota RAV4, проведя ему так называеый «лосиный тест» — когда автомобиль резко уходит в сторону из-за неожиданно возникшего препятствия и возвращается в свою полосу.
SpeedMe 13 сентября в 00:20
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга
На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк развился отек мозга, утверждает телеграм-канал Mash.
Megatyumen.ru 13 сентября в 09:09
Наука
В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Лауреатами Шнобелевской премии 2019 по физике стали ученые совместной исследовательской группы из США, Саудовской Аравии, Сингапура, Великобритании.
МонаВиста 13 сентября в 14:48
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Происшествия
В Кемерове из-за тумана не смогли приземлиться четыре рейса
Сразу четыре рейса, три из которых из Москвы, не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана.
Life.ru 21:52
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58