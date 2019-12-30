МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке. Как рассказал РИА Новости глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, истребитель сможет применять целый арсенал новых видов вооружения.

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