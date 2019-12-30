Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСу-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке. Как рассказал РИА Новости глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, истребитель сможет применять целый арсенал новых видов вооружения.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новостивчера в 19:45

Подробнее о событии

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

RT на русскомвчера в 20:08

ОАК: результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения самолета

Коммерсантъвчера в 21:50

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Газета.Ruвчера в 21:24

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Известиявчера в 20:37

Глава ОАК раскрыл причину крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

REGNUM08:58

В ОАК рассказали о новых видах вооружений для Су-57

ТК Звездавчера в 19:59

Истребитель Су-57 получит новые виды вооружения

РЕН ТВвчера в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Политика

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:34
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Интерфакс 03:59
Происшествия

В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо

По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.
РИА Новости 06:54
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти

В Ленинградской области из Финского залива спасли редкую птицу, которую не часто можно встретить в наших широтах.
КП - Санкт-Петербург 08:43
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг стал веганом ради спасения своей дочери

Москва 24 09:39
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Общество

МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

На портале госзакупок появилась информация о выделении почти 3,9 млн руб. на вечеринку представителей МИД России в стиле "Великого Гэтсби".
Газета.Ru 09:40
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
RT на русском 05:11
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Общество

Суд отказался судить экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке

Газета.Ru 08:42
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Экономика сегодня вчера в 18:46
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

РБК 09:30
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

REGNUM 07:55
Футбол

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

Спорт-Экспресс 08:12
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Наука

Японские ученые нашли подводный вулкан, которому 3 млн лет

Хайтек 09:18
Экономика

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
REGNUM 08:46
Политика

В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».
Lenta.ru 10:05
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Армия и оружие

Эксперт рассказал, для чего США нужен Вентспилсский порт

Вентспилсский порт не относится к важным военным портам Латвии, однако он подходит для принятия тяжелой военной техники.
Sputnik Литва вчера в 09:30
Финансы

Рубль завершает год разнонаправленно

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
REGNUM 02:36
Космос

Рекорд пребывания женщины в космосе побила астронавт из США

Sputnik Армения вчера в 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-57
Истребитель
Российский многофункциональный истребитель
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное