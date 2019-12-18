с чего всё началось

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Армия и оружие При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Общество Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Общество Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Фигурное катание Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.

Политика Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.