Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНовейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
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В третьей части серии публикаций о Сирии журналисты ФАН обнародовали уникальные свидетельства того, как россияне сражались с членами запрещенного в России "Исламского государства"1
 и другими террористическими группировками в САР.
Народные новости02:31

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В Сирии испытали Су-57 – терминаторы «Судного дня» для F-22

REGNUM00:13

Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

Взгляд.рувчера в 20:16

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

РИА Новостивчера в 16:30

Истребители Су-57 второй раз побывали в Сирии и выполнили все задачи

Красная веснавчера в 17:36

Новейшие истребители Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

ТК Звездавчера в 16:57

Глава Генштаба сообщил о втором этапе успешных испытаний Су-57 в Сирии

РБКвчера в 18:04

Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии

ТАССвчера в 16:09
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Армия и оружие

При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Аргументы и Факты вчера в 15:07
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
RT на русском 05:14
Спорт

Сёмин стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Общество

Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
ТАСС 05:14
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
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По жвачке из смолы восстановили портрет древнего подростка

Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка.
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На катке на Красной площади умер человек

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Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны

Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
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Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

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Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Начальника отдела судебных приставов в Керчи задержали за взятку

В Керчи задержали начальника городского отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя.
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Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
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Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
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Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
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Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

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Microsoft принудительно обновит браузер Edge на Windows 10

Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
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В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
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В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Накануне.Ru вчера в 17:27
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