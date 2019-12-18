Армия и оружие
РИА НовостиНовейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
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с чего всё началось
В третьей части серии публикаций о Сирии журналисты ФАН обнародовали уникальные свидетельства того, как россияне сражались с членами запрещенного в России "Исламского государства"1 и другими террористическими группировками в САР.Народные новости02:31
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Армия и оружие
При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Спорт
Сёмин стал лауреатом премии «Серебряная лань»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Общество
Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Наука
По жвачке из смолы восстановили портрет древнего подростка
Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка.
Происшествия
На катке на Красной площади умер человек
Общество
Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны
Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
Армия и оружие
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Происшествия
Начальника отдела судебных приставов в Керчи задержали за взятку
В Керчи задержали начальника городского отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя.
Фигурное катание
Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа
Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Кино
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Интернет
Microsoft принудительно обновит браузер Edge на Windows 10
Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Кино
В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.