Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены.

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Общество Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Гаджеты Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.

Наука Портрет древнего подростка восстановили по жвачке из смолы Исследователи смогли восстановить портрет древнего человека подросткового возраста по найденной древней жвачке из берёзовой смолы, на которой осталась человеческая ДНК, сообщает Lenta.ru.

Общество В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.

Гаджеты Новые мобильные процессоры AMD сделают бюджетные дискретные видеокарты бессмысленными Источник утверждает, что обнаружил в свежем драйвере AMD Bootcamp информацию, указывающую на то, что в максимальной конфигурации GPU Vega у новых APU будет иметь 768 либо даже 832 потоковых процессора.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Общество В компании Саида Гуцериева проходят обыски Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.