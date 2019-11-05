Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

Суарес не вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

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