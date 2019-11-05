Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruСуарес не вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».
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