Форвард «Барселоны» Луис Суарес решил помочь жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса. Футболист приобрел 500 наборов для жителей бедных районов Монтевидео, в которые вошли продукты и медикаменты.

Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса

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