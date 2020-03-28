Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruСуарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес решил помочь жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса. Футболист приобрел 500 наборов для жителей бедных районов Монтевидео, в которые вошли продукты и медикаменты.
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Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии короновируса

Спорт-Экспресс05:01

Суарес окажет помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса

RT на русском05:42

Суарес оказал помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса

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Sport24.ru06:03

Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса

Soccer.ru05:20

Луис Суарес внес вклад в борьбу с коронавирусом

Газета.Ru06:14
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
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Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор

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Новый Калининград.Ru 14:37
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При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Газета.Ru 13:39
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Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
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«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель»,— говорится в сообщении ПФР (цитата по ТАСС).
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Экономика

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В Москве умерла женщина с коронавирусом

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РБК 12:00
Общество

Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости

Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт "Храброво", сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости.
Новый Калининград.Ru 13:14
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Известия 01:56
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Общество

Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика

Sohu: лишь Китай имеет гиперзвуковое оружие

Сегодня Эксперты в Китае дали понять, что нв одна страна не имеет гиперзвукового оружия, кроме КНР.
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Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
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Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

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По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
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Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
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В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
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В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина

Врачи скорой помощи сфотографировали его и передали снимок в базу данных системы видеонаблюдения.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 26 марта в 16:12
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек

В России за 27 марта зафиксировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, один человек умер.
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Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев: Надо завершать футбольный сезон и не испытывать иллюзий

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что нужно пойти по пути хоккейной и баскетбольной лиги и завершить футбольный сезон.
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Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 02:00
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Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

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В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта.
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В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

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Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
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