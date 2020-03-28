Коронавирус
Soccer.ruСуарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса
Форвард «Барселоны» Луис Суарес решил помочь жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса. Футболист приобрел 500 наборов для жителей бедных районов Монтевидео, в которые вошли продукты и медикаменты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Общество
Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор
Виталий Невар / Новый Калининград Власти региона считают, что число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает официальный показатель.
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону
При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Армия и оружие
Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой
В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Экономика
ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель
«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель»,— говорится в сообщении ПФР (цитата по ТАСС).
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил депздрав Москвы.
Общество
Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости
Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт "Храброво", сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Общество
Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Политика
Sohu: лишь Китай имеет гиперзвуковое оружие
Сегодня Эксперты в Китае дали понять, что нв одна страна не имеет гиперзвукового оружия, кроме КНР.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Здоровье
Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина
Врачи скорой помощи сфотографировали его и передали снимок в базу данных системы видеонаблюдения.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек
В России за 27 марта зафиксировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, один человек умер.
Футбол
Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев: Надо завершать футбольный сезон и не испытывать иллюзий
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что нужно пойти по пути хоккейной и баскетбольной лиги и завершить футбольный сезон.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта.
Здоровье
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.