Футбол

Матч ТВМатч ТВСуарес посвятил гол за «Барселону» умершей от рака дочери Энрике

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посвятил первый гол в ворота «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании дочери бывшего тренера каталонцев Луиса Энрике, которая умерла от рака костей. Уругваец оформил дубль в этом матче.
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