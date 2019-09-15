Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посвятил первый гол в ворота «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании дочери бывшего тренера каталонцев Луиса Энрике, которая умерла от рака костей. Уругваец оформил дубль в этом матче.

Суарес посвятил гол за «Барселону» умершей от рака дочери Энрике

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