Как сообщает Sport.es, бразильский футболист крайне разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду. Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его. Ранее он выразил желание покинуть французский клуб.

Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»

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