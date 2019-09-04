Футбол
ЧемпионатНеймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»
Как сообщает Sport.es, бразильский футболист крайне разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду. Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его. Ранее он выразил желание покинуть французский клуб.
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Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
Газета.Ru 10:08
Единоборства
Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
REGNUM 10:53
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
«Вкусвилл» планирует открыть магазины в Европе и Китае
Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.
Ведомости 04:55
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Здоровье
Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России
Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир 10:47
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском 11:10
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Путин начинает визит в Монголию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня 02 сентября в 19:29
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 02 сентября в 11:15
Технологии
Россияне стали реже говорить по мобильным телефонам
В России впервые с 2011 года на протяжении двух кварталов снижается объем мобильного голосового трафика.
Московская перспектива 07:35
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Хоккей
«Салават» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в Шэньчжэне в матче КХЛ
Горобзор.ру вчера в 03:09
Происшествия
Футболистка умерла во время тренировки по MMA
Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Политика
В Кремле отказались анонсировать обмен заключёнными с Украиной
Напомним, в ночь на 30 августа новый генеральный прокурор «незалежной» Руслан Рябошапка сообщил, что начался обмен заключенными между Украиной и РФ, однако эта информация оказалась ложной.
Свободная Пресса 03:10
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Футбол
«Челси» представил третий комплект формы на текущий сезон
Бомбардир.ру 03:28
Происшествия
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23