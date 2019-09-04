Футбол
Vprognoze.ruСуарес прокомментировал срыв трансфера Неймара в «Барселону»
Игрок «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал срыв трансфера Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Политика
ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Интерфакс 09:34
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов взорвавшегося Су-25
В Минобороны подтвердили, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. об этом в среду, 4 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:07
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск 03:33
Автоспорт
Стефано Доменикали: «Леклер сильно напоминает мне Ники Лауду»
Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали поделился мнением о выступлениях Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне.
Sports.ru 09:33
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Экономика
Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия вчера в 13:41
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Здоровье
Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Наука
Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных
У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Топилин назвал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал необходимые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:15
Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне
Российский рынок акций и рубль в начале дня подрастут на фоне роста нефти и сигналов зарубежных площадок об улучшении настроений инвесторов перед открытием торгов на Московской бирже.
ПРАЙМ 02:48
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников
Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.
Доктор Питер 03:12
Политика
В Совфеде назвали цель зарубежных организаторов беспорядков в Москве
Сенатор Андрей Климов заявил, что несанкционированные акции, начавшиеся в середине лета в Москве, организовали из-за границы.
РЕН ТВ 08:15
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
Известия 07:50
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Футбол
Санчес отклонил предложение клуба Бэкхема
В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
Спорт-Экспресс 09:10
Политика
В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте
Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
URA.Ru вчера в 23:35
Политика
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 06:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил о том, что его сын получит хороший гонорар за бой с американцем Дастином Порье.
Pravda.Ru 08:56
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Известия вчера в 21:40
Общество
«ВКонтакте» отказалась считать Павла Дурова создателем базы данных соцсети
«ВКонтакте» уверяет, что Рогозов разработал базу данных 11 лет назад, являясь сотрудником компании.
Lenta.ru 09:07