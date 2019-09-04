Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСуарес прокомментировал срыв трансфера Неймара в «Барселону»

Игрок «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал срыв трансфера Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.
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