Экономика
ГарантСубъектам МСП могут предоставить право уточнить основной ОКВЭД
Минэкономразвития России предлагает предоставить компаниям малого и среднего бизнеса возможность скорректировать основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения мер господдержки в качестве пострадавших от последствий пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).Минэкономразвития России25 мая в 12:01
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Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
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Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
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