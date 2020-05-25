Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

с чего всё началось

Минэкономразвития России предлагает предоставить компаниям малого и среднего бизнеса возможность скорректировать основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения мер господдержки в качестве пострадавших от последствий пандемии нового коронавируса.

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