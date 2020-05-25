Экономика

ГарантГарантСубъектам МСП могут предоставить право уточнить основной ОКВЭД

Минэкономразвития России предлагает предоставить компаниям малого и среднего бизнеса возможность скорректировать основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения мер господдержки в качестве пострадавших от последствий пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Подробнее о событии

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газета25 мая в 14:34

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ru25 мая в 13:35

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАСС25 мая в 13:31

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ru25 мая в 16:09

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъ25 мая в 11:25

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБК25 мая в 09:41
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
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Путешествия

Туристам за каждый день в Японии начнут предлагать по 185 долларов

Прибывающим на территорию Японии туристам могут платить до 185 долларов за день пребывания в стране.
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Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
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Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Политика

Особое мнение: Сергей Удальцов

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Общество

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
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Гаджеты

Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70

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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

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Аргументы и Факты 07:23
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
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Роспотребнадзор прописал требования к работе фитнес-клубов

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Общество

В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию

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Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

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«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»

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Путешествия

Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

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Lenta.ru 03:41
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

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Баварцы уже давно подогревают интерес к премьере обновленного седана 5-й серии. И сегодня автомобиль представили официально.
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Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом

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Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
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