Коронавирус
Дума ТВСубъекты МСП могут получить рассрочку для погашения задолженности
В случае окончательного принятия документа должник — юрлицо или ИП, относящийся к МСП, — сможет без обращения в суд получить рассрочку для оплаты задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредиту.
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Госдума одобрила законопроект о предоставлении рассрочки бизнесу для возврата задолженности
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