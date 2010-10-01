В случае окончательного принятия документа должник — юрлицо или ИП, относящийся к МСП, — сможет без обращения в суд получить рассрочку для оплаты задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредиту.

Субъекты МСП могут получить рассрочку для погашения задолженности

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