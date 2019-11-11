Экономика
КоммерсантъСубъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур
Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Энергетика
В России на заправках подорожало дизельное топливо
В РФ отмечается подорожание дизельного топлива. Средний ценник на литр поднялся на 37 копеек за неделю.
OAnews 08 ноября в 10:29
Происшествия
ЧП в Алексине: полицейский-стажер застрелил человека
Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
Московский Комсомолец 03:10
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе
Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.
Политическая Экспертиза 04:11
Шоу-бизнес
Мария Шукшина тайно женила сына
Сын Марии Шукшиной хочет отнять ребенка у бывшей невесты.
StarHit.ru 00:00
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Общество
В Крыму смогут увидеть редкое астрономическое явление
Новый День 01:17
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Общество
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Авто
Автомобили в России дорожают, несмотря на падение спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Автоновости дня вчера в 22:41
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Технологии
WhatsApp массово блокирует пользователей
Пользователи сообщают, что после того, как администраторы групп меняют названия на другое, которое в WhatsApp считают не очень хорошим, то все участники группы блокируются без возможности восстановления аккаунта.
iXBT.com 00:09
Общество
«Почта России» начнет доставлять посылки быстрее
С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
Газета.Ru 02:26
Общество
Из Приморья пытались вывезти более 240 лап медведей и бивни мамонта
В Приморском крае пограничное управление ФСБ задержало двух россиян и двух иностранцев, которые пытались вывезти из страны более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта.
РЕН ТВ 04:57
Происшествия
Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе
Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Екатеринбург Онлайн 01:46
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Происшествия
В войсковой части в Бурятии нашли труп контрактника
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Путин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны
Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», завил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября.
Вечерняя Москва 04:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 02:01
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 09 ноября в 07:46
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены
REGNUM вчера в 10:11
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03