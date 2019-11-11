Экономика
КоммерсантъСубъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур
Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Политика
Путин призвал всех министров срочно сделать прививки от гриппа
Как выяснилось, кроме Путина, прививки сделали только трое. Президента такое отношение к профилактике не понравилось.
Происшествия
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист ограбил и изнасиловал девушку с инвалидностью из-за отмены вызова.
Общество
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.
Кино
Зрители выбрали лучший фильм 2019 года
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
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Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Кино
«Кризис на бесконечных Землях»: канал CW показал тизер нового кроссовера
Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.
Происшествия
В воинской части в Бурятии погиб контрактник
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте Как стало известно "Байкал-Daily", сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело.
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
Общество
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Футбол
Головин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней
Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
Хоккей
Назвавший россиянок чернобыльскими уродами хоккеист испугался шпионов из России
Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets высказался о реакции на его критику России.