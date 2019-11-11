Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСубъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

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