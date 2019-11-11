Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСубъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Бизнесмены отказываются от господдержки из-за бумажной волокиты. А большинство вообще не знает о льготах

URA.Ru10 ноября в 19:34

Российский бизнес не поверил в помощь от государства

Lenta.ruвчера в 04:34

Выживает крупнейший. Почему в России умирает малый бизнес

ФедералПрессвчера в 06:00

Треть бизнесменов уверена, что получить господдержку МСП практически невозможно

Kazanfirst.ru00:52

Почему государственной поддержкой пользуются лишь 5% представителей малого бизнеса?

Банки Сегоднявчера в 05:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку

Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков

Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.
Sputnik Кыргызстан 01:45
Общество

СКР запустил специальный проект по розыску пропавших детей

Следственный комитет России (СКР) запустил на своем сайте проект «Внимание, пропал ребенок!».
Daily Storm 02:10
Шоу-бизнес

Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 13:26
Происшествия

Под Саратовом женщина выкинула новорожденную девочку на свалку

В Саратовской области в отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района возбуждено дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка.
КП - Саратов 03:11
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Хоккей

Сборная России обыграла команду Онтарио в матче молодежной Суперсерии

В четвертом матче россияне победили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
РБК 00:32
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Здоровье

В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Армия и оружие

ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»

Rusvesna.su 00:25
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Фигурное катание

Ягудин признался, что выбросил все свои кубки и грамоты

ФАН вчера в 14:23
Единоборства

Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил, что может завершить карьеру после боя с Тони Фергюсоном.
Матч ТВ 02:47
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Политика

Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае

Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия

В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС

Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК 00:49
Общество

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Российская газета 02:56
Общество

В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером

Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Expert.ru вчера в 23:50
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Экономика

Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
Forbes 01:30
Технологии

Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
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