Экономика
КоммерсантъСубъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур
Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Почему государственной поддержкой пользуются лишь 5% представителей малого бизнеса?
Банки Сегоднявчера в 05:12
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Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Происшествия
СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку
Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
Политика
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков
Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.
Общество
СКР запустил специальный проект по розыску пропавших детей
Следственный комитет России (СКР) запустил на своем сайте проект «Внимание, пропал ребенок!».
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Происшествия
Под Саратовом женщина выкинула новорожденную девочку на свалку
В Саратовской области в отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района возбуждено дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
Хоккей
Сборная России обыграла команду Онтарио в матче молодежной Суперсерии
В четвертом матче россияне победили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Единоборства
Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил, что может завершить карьеру после боя с Тони Фергюсоном.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
Происшествия
В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Общество