Экономика

Москва 24Москва 24Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс

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Проект постановления правительства РФ о выделении господдержки аэропортам ушел на согласование в ведомства, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. Он выразил надежду, что субсидии в 10 миллиардов рублей согласуют до конца мая.
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Постановление о выделении аэропортам 11 млрд руб. будет утверждено до конца мая - Минтранс

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Минтранс: аэропорты получат почти 11 млрд рублей

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Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс

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Глава Минтранса: субсидии аэропортам в 10 млрд рублей могут быть согласованы до конца мая

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

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Общество

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Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

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Неизвестные «заминировали» аэропорт, больницы и метро Москвы

Все станции московского метро, аэропорт Домодедово, родильные дома и инфекционные больницы получили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях.
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Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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