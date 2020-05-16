Экономика
Москва 24Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс
Проект постановления правительства РФ о выделении господдержки аэропортам ушел на согласование в ведомства, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. Он выразил надежду, что субсидии в 10 миллиардов рублей согласуют до конца мая.
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Глава Минтранса: субсидии аэропортам в 10 млрд рублей могут быть согласованы до конца мая
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