Проект постановления правительства РФ о выделении господдержки аэропортам ушел на согласование в ведомства, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. Он выразил надежду, что субсидии в 10 миллиардов рублей согласуют до конца мая.

Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс

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