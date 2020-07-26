Коронавирус
Слово и ДелоСубсидии бизнесу в РФ на средства дезинфекции могут увеличить
Сообщество «Опора России» недавно отправило письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором попросило увеличить размер субсидий и расширить список получателей. Было отмечено, что в постановлении правительства указаны десять отраслей.
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с чего всё началось
Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. В итоге при стандартном парке в 28 машин ежедневные расходы могут составлять больше 12 тыс. рублей, отметил Калинин.Известиявчера в 13:27
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В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19
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Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции
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