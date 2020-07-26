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Слово и ДелоСлово и ДелоСубсидии бизнесу в РФ на средства дезинфекции могут увеличить

Сообщество «Опора России» недавно отправило письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором попросило увеличить размер субсидий и расширить список получателей. Было отмечено, что в постановлении правительства указаны десять отраслей.
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с чего всё началось

Бизнес попросил средств на дезинфекцию

Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. В итоге при стандартном парке в 28 машин ежедневные расходы могут составлять больше 12 тыс. рублей, отметил Калинин.
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Происшествия

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Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
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Нападающий «Персеполиса» Али Алипур может продолжить карьеру в России, сообщает Persian Football. Имя заинтересованного клуба не называется.
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Постаревшая Моника Белуччи расстроила поклонников

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