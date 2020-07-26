Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. В итоге при стандартном парке в 28 машин ежедневные расходы могут составлять больше 12 тыс. рублей, отметил Калинин.

с чего всё началось

Сообщество «Опора России» недавно отправило письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором попросило увеличить размер субсидий и расширить список получателей. Было отмечено, что в постановлении правительства указаны десять отраслей.

Субсидии бизнесу в РФ на средства дезинфекции могут увеличить

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