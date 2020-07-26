Коронавирус
Слово и ДелоСубсидии бизнесу в РФ на средства дезинфекции могут увеличить
Сообщество «Опора России» недавно отправило письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором попросило увеличить размер субсидий и расширить список получателей. Было отмечено, что в постановлении правительства указаны десять отраслей.
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с чего всё началось
Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. В итоге при стандартном парке в 28 машин ежедневные расходы могут составлять больше 12 тыс. рублей, отметил Калинин.Известиявчера в 13:27
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В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19
ИА Красная Веснавчера в 15:50
Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:52
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Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
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Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
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RT на русском вчера в 09:00
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Футбол
Российский клуб интересуется форвардом сборной Ирана Алипуром
Нападающий «Персеполиса» Али Алипур может продолжить карьеру в России, сообщает Persian Football. Имя заинтересованного клуба не называется.
Sport24.ru 02:33
Футбол
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Бранислав Иванович, покинувший "Зенит", продолжит карьеру в английскую премьер-лигу.
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MedikForum.ru 25 июля в 11:04
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка
Пользователи сообщают о сбоях в работе приложении и невозможности отправить деньги.
РБК 06:55
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Постаревшая Моника Белуччи расстроила поклонников
Свежая фотография 55-летней итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи шокировала российских подписчиков Instagram-аккаунта, посвященного знаменитостям.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
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