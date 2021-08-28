ИзвестияСубсидии для самозанятых в Татарстане выросли в два разаМинистерство экономики Татарстана увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых в два раза - до 200 тыс. рублей.ТАССПо оценке министра экономики, выделенные средства помогут создать благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми и будут способствовать успешному развитию своего дела.Республика ТатарстанТакже у заявившегося на выплату не должно быть задолженности по уплате налога на профессиональный доход.Челнинские известияОбязательным условием является прохождение бесплатного онлайн-обучения.Челнинские известияЧитать далееСвернуть Заинск-информ Заинск-информInkazanМенделеевские новостиKazanfirst.ruЗнамя труда (Альметьевск)Подробнее о событииВ Татарстане максимальный размер субсидий для самозанятых увеличили до 200 тыс. рублейТатар-информвчера в 08:32В Татарстане размер субсидии для самозанятых увеличился до 200 тысяч рублейТатарстан-24вчера в 10:25В Татарстане увеличили максимальный размер субсидии для самозанятых до 200 тыс. рублейВести Татарстанвчера в 09:49В Татарстане вдвое увеличили сумму субсидии для самозанятых. Но есть ряд условийInkazanвчера в 09:13Субсидии для самозанятых в Татарстане выросли в два разаИзвестиявчера в 10:34В Татарстане до 200 тысяч рублей увеличили максимальный размер субсидии для самозанятыхРеальное времявчера в 08:03Министерство экономики Татарстана увеличило максимальный размер субсидии для самозанятых в 2 разаБИЗНЕС Onlineвчера в 06:58Показать ещёОценить23Поделиться