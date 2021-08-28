Базовая версия iPhone 13 будет стоить почти $1000

За iPhone 13 Pro с 6 ГБ ОЗУ попросят 1310, 1620 и 2050 долларов за версии с 128 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а iPhone 13 Pro Max в тех же версиях обойдется в 1435, 1745 и 2175 долларов.