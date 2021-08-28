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Субсидии для самозанятых в Татарстане выросли в два раза

Министерство экономики Татарстана увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых в два раза - до 200 тыс. рублей.
ТАСС
По оценке министра экономики, выделенные средства помогут создать благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми и будут способствовать успешному развитию своего дела.
Республика Татарстан
Также у заявившегося на выплату не должно быть задолженности по уплате налога на профессиональный доход.
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