Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.

с чего всё началось

Снижение доли платы за ЖКУ из общего дохода семьи депутаты обсуждали на протяжении нескольких лет и поначалу вместе с Минфином против выступал и Минстрой. Хованская полагает, если ведомство и сейчас отреагирует негативно, то и правительство в целом не поддержит законопроект.

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