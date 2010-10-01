Экономика
Би-портСубсидии на ЖКУ не поддерживает Минфин
Снижение доли платы за ЖКУ из общего дохода семьи депутаты обсуждали на протяжении нескольких лет и поначалу вместе с Минфином против выступал и Минстрой. Хованская полагает, если ведомство и сейчас отреагирует негативно, то и правительство в целом не поддержит законопроект.
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с чего всё началось
Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.Известиявчера в 17:01
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«Известия»: Минфин выступил против снижения допустимой доли расходов россиян на ЖКУ
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Противозачаточные таблетки влияют на гормон любви
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UfacityNews.ru 01:32
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
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Новые процессоры от Intel проиграли AMD
Как показали тесты, новые CPU от Intel оказались значительно мощнее предыдущих моделей, но конкурировать даже с Ryzen 3000 они не могут.
NewInform 05:10
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Газета.Ru вчера в 12:18
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70% выявляемых в Ивановской области пневмоний вызваны коронавирусом
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Ивтелерадио 05:11
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Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
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Российская газета 03:37
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
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Почти 40 медиков в краевой больнице Барнаула заразились коронавирусом
Некоторые заразившиеся медики помещены в госпитали Барнаула, другие – проходят лечение дома с соблюдением карантинного режима.
Национальная служба новостей 05:03
Здоровье
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В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Известия вчера в 12:50
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса
В центральной городской больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса.
Znak.com 05:07
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В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
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Финансы
Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления.
РИА Новости 01:00
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На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
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Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
ВОЗ заявила о начальной фазе стабилизации по коронавирусу в Москве
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BFM.ru 04:02