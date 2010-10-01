Экономика
Би-портСубсидии на ЖКУ не поддерживает Минфин
Снижение доли платы за ЖКУ из общего дохода семьи депутаты обсуждали на протяжении нескольких лет и поначалу вместе с Минфином против выступал и Минстрой. Хованская полагает, если ведомство и сейчас отреагирует негативно, то и правительство в целом не поддержит законопроект.
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с чего всё началось
Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.Известиявчера в 17:01
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«Известия»: Минфин выступил против снижения допустимой доли расходов россиян на ЖКУ
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