Энергетика
RT на русскомСубсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%. С таким предложением, как пишет РБК, выступил министр энергетики России Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК16 июня в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ
Lenta.ru16 июня в 00:33
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Политика
США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены.
Росбалт вчера в 09:02
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о второй волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна быть готова ко второй волне коронавируса.
Наша версия 09:59
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера
Помимо Вернера летом к "Челси" присоединится и Хаким Зиеш, о трансфере из амстердамского "Аякса" за €40 млн которого было объявлено еще в феврале.
Газета.Ru 11:34
Общество
В Екатеринбурге УИК отказалась от участия в голосовании по Конституции
Участковая избирательная комиссия №1503 в Екатеринбурге полным составом отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерние Ведомости 08:37
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Политика
В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП «Станица Луганская»
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
РИА Новости 10:16
Происшествия
Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО
Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Энергетика
Биржевые цены на бензин в России побили новый рекорд
В ходе торговой сессии бензин АИ-95 подорожал на 1%, до 57,31 тыс. рублей за тонну. Цены на АИ–92 также выросли на 1%, до 57,83 тыс. рублей.
ГЛАС.RU 07:37
Шоу-бизнес
Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь
В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
Армия и оружие
Рукопашный бой на границе Индии и Китая длился несколько часов
BFM.ru вчера в 16:57
Технологии
Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google
Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос 04:30
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша.
РИА Новости 12:52
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
В отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Порошенко заявил, что в отношении него возбудили еще одно дело за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 08:52
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
Генетически модифицированные козы смогут вырабатывать лекарство от рака, которое окажется в их молоке.
МедиаПоток 03:21