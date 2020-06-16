Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

с чего всё началось

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%. С таким предложением, как пишет РБК, выступил министр энергетики России Александр Новак.

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

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