Энергетика
RT на русскомСубсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%. С таким предложением, как пишет РБК, выступил министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК00:00
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