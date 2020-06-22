Экономика
Вести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.Коммерсантъвчера в 17:59
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Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ
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