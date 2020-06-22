Экономика

Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Коммерсантъвчера в 17:59

Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ

Аргументы и Фактывчера в 23:29

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:46

«Ъ»: правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

ТАССвчера в 22:20

Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Накануне.Ruвчера в 22:09

Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 23:31
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента РФ Владимира Путина не существует достойного преемника.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Политика

В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Происшествия

В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды

Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика

Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде

Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:33
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
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Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
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Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»

Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
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Технологии

Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог.
Вести.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
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Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

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Футбол

Появилось фото новой формы «Барселоны»

Metaratings 06:24
Здоровье

Бригада московских врачей отправилась в Югру

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REGNUM 04:23
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Политика

В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
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Общество

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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