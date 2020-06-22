Коронавирус

Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Накануне.Ruвчера в 22:09

Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ

Аргументы и Фактывчера в 23:29

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:46

«Ъ»: правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

ТАССвчера в 22:20

Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 23:31

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Коммерсантъвчера в 17:59
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Здоровье

В Краснодарском крае выздоровели почти 77% заболевших коронавирусом

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 96,9. Выздоровели 4220 пациентов, в том числе 39 за последние сутки.
Кубанские новости 03:33
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Политика

Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной

РИА Новости 03:00
Гаджеты

Xiaomi профинансирует выпуск компактного проектора Full HD за $85

3DNews 01:05
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Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе.
Chelny-biz.ru 00:26
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия 02:10
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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя одну из поправок в Конституцию, которая касается обнуления президентских сроков, заявил, что принятие поправок необходимо стране для того, чтобы глава государства Владимир Путин смог вновь баллотироваться на эту должность.
РБК 03:28
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Политика

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
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Происшествия

КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинения Виктору Бабарико

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош заявил, что кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарды выдвинули обвинение в установленный срок.
Московский Комсомолец 03:46
Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
16
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
32
Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
1
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Здоровье

В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
19
Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
450
Общество

За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека

За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
9111.ru 19 июня в 03:54
Общество

Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров

Rambler News Service вчера в 14:06
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
1
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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