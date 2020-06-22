Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.

с чего всё началось

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

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