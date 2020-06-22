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Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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с чего всё началось

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

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На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

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«Ъ»: правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

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Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ

Аргументы и Фактывчера в 23:29
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Вести.Ru 03:21
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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

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Piter.tv 03:30
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Политика

Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России

Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
Общество

В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях остается напряженной.
Реальное время 03:11
Футбол

В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет

Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиям Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.
Lenta.ru 03:57
Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
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Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Общество

Дуров нацелил участников «Цифрового сопротивления» на Иран и Китай

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России.
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Здоровье

В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
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Общество

Дзержинск могут закрыть на карантин

Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
Открытый Нижний 01:31
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой

Недавно стало известно, что в семействе известной эстрадной певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение.
Актуальные Новости 00:55
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Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Общество

Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей "Москва" дал советы по посещению кафе в условиях пандемии.
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Еще 29 человек скончались от коронавируса в Петербурге

Скончавшимся от коронавируса было от 44 до 96 лет. Среди них 15 мужчин и 14 женщин.
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

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СургутИнтерНовости вчера в 14:05
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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