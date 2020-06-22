Экономика

Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

Подробнее о событии

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 23:31

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:46

Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ

Аргументы и Фактывчера в 23:29

«Ъ»: правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

ТАССвчера в 22:20

Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Накануне.Ruвчера в 22:09

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Коммерсантъвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Общество

Миланские рестораторы встали на колени перед мэрией города

REGNUM 19 июня в 09:10
23
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
269
Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
35
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
480
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
551
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
2K
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
35
Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
133
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
3
Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК вчера в 21:04
283
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
2
Общество

ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки - 183 020.
Накануне.Ru 00:14
50
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
12
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Футбол

Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 20 июня в 10:52
6
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Ходят слухи, что женщины отменили подписки после выходных дней, которые они провели вместе. Мама Тимати объяснила, в чем тут дело.
Что происходит 06:21
11
Общество

Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа

ЛГБТ-активист Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование своего супруга Кирилла Федорова.
РИА Новости 06:20
12
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в России

По данным аналитиков «Автостат Инфо» в России за май текущего года было продано 268 443 легковых автомобилей с пробегом, что на 29% меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 06:58
2
Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
1
Транспорт

РЖД вернут десятки поездов дальнего следования

Москва, 22 июня 2020, 13:27 — REGNUM В ближайшее время компания РЖД планирует возобновить курсирование более 70 поездов дальнего следования, в числе которых — 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов Федеральной пассажирской компании.
REGNUM 06:27
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
980
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

ТАСС 06:18
11
Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv вчера в 04:57
338
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
101
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
3
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
335
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Общество

Татарстану согласовали переход на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

Власти Татарстана получили согласование на переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
5
Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru вчера в 08:00
77
Как работают Яндекс.Новости?
Главное