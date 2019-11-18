Экономика
AmurMedia.ruСубсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году
Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Российскую газету.
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Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка.Коммерсантъ12:48
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