Экономика

AmurMedia.ruAmurMedia.ruСубсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году

Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Российскую газету.
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с чего всё началось

Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион

Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка.
Коммерсантъ12:48

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Субсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году

AmurMedia.ru16 ноября в 22:30

Правительство увеличит субсидии полетов на Дальний Восток на 1,4 млрд рублей

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Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат в 2020 году

Накануне.Ru19:07

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки в ДФО в 2020 году

PrimaMedia.ru19:54
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
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В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
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Главу УВД на московском метро отправили в отставку

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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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Бум электрокаров пригрозил уничтожением целой отрасли

Рост производства электромобилей может привести к краху индустрии смазочных материалов, которая в настоящее время насчитывает более 146 миллиардов долларов.
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В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Названы благоприятные регионы для работающих пенсионеров

Речь идет о привлекательности в плане трудоустройства пожилых людей. Астраханская область в список благоприятных регионов не попала.
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Юрлица задолжали «Якутскэнерго» 3,2 млрд рублей

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По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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