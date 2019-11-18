Экономика
AmurMedia.ruСубсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году
Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Российскую газету.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка.Коммерсантъвчера в 12:48
Подробнее о событии
Показать все источники
На субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке выделят почти 6 миллиардов рублей
ТК Звездавчера в 12:48
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки в ДФО в 2020 году
PrimaMedia.ruвчера в 19:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
В Тбилиси в ходе разгона митинга оппозиции задержали 37 человек
Происшествия
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
Общество
Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку
Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Хоккей
Зубов введен в Зал хоккейной славы
Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась минувшей ночью.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Политика
В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык
Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Шоу-бизнес
13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера
13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма.
Армия и оружие
Начались испытания управляемого снаряда для танка «Армата»
В России начались испытания нового вида оружия для бронетехники «Армата».
Армия и оружие
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России
Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Экономика
Eastline продает основную долю бизнеса
Шведская компания Eastnine, которая владеет Melon Fashion Group (MFG) планирует продать основную долю своего бизнеса.
Недвижимость
Число сделок купли-продажи жилья в Москве выросло в октябре на четверть
По итогам октября 2019 года в Москве зарегистрировано наибольшее за последние шесть месяцев количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — 12,6 тыс. Это на четверть (+ 26 %) превышает показатель сентября, когда было оформлено 10 тыс. таких сделок, сообщается в пресс-релизе столичного Росреестра.
Экономика
Туроператор Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии
Владелец Anex Tour подчеркнул, что после завершения всех процедур по приобретению "Интуриста", Öger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, он готов возобновить переговоры с китайским инвестиционным фондом Fosun, чтобы обсудить сделки по бренду Thomas Cook в Великобритании.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Здоровье
В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи
Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
Шоу-бизнес
Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына
На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.