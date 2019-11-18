Экономика

AmurMedia.ruAmurMedia.ruСубсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году

Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Российскую газету.
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Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион

Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка.
Коммерсантъвчера в 12:48

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Правительство выделит 4,3 млрд руб. на льготные полеты в регион

Коммерсантъвчера в 12:48

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ТК Звездавчера в 12:48

Правительство увеличит субсидии полетов на Дальний Восток на 1,4 млрд рублей

Ведомостивчера в 14:26

Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат в 2020 году

Накануне.Ruвчера в 19:07

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки в ДФО в 2020 году

PrimaMedia.ruвчера в 19:54

Субсидирование региональных перевозок в ДФО увеличат в 2020 году

AmurMedia.ru16 ноября в 22:30

На льготные билеты на Дальний Восток выделят 4,3 млрд рублей

Век03:11
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В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака

Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Сиб.фм 17 ноября в 02:31
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

В Тбилиси в ходе разгона митинга оппозиции задержали 37 человек

Мойка78 вчера в 18:19
Происшествия

В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника

Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
РИА Новости 03:14
Общество

Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
News.ru 03:11
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
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Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Хоккей

Зубов введен в Зал хоккейной славы

Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась минувшей ночью.
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
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Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН 17 ноября в 04:30
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости вчера в 19:14
Политика

В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
Известия вчера в 18:13
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Тарантас Ньюс вчера в 02:04
Шоу-бизнес

13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера

13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма.
Woman.ru 02:04
Армия и оружие

Начались испытания управляемого снаряда для танка «Армата»

В России начались испытания нового вида оружия для бронетехники «Армата».
Discover24 02:22
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Тюменская линия вчера в 22:44
Экономика

Eastline продает основную долю бизнеса

Шведская компания Eastnine, которая владеет Melon Fashion Group (MFG) планирует продать основную долю своего бизнеса.
Retail & Loyalty 02:40
Недвижимость

Число сделок купли-продажи жилья в Москве выросло в октябре на четверть

По итогам октября 2019 года в Москве зарегистрировано наибольшее за последние шесть месяцев количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — 12,6 тыс. Это на четверть (+ 26 %) превышает показатель сентября, когда было оформлено 10 тыс. таких сделок, сообщается в пресс-релизе столичного Росреестра.
РБК 02:16
Экономика

Туроператор Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии

Владелец Anex Tour подчеркнул, что после завершения всех процедур по приобретению "Интуриста", Öger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, он готов возобновить переговоры с китайским инвестиционным фондом Fosun, чтобы обсудить сделки по бренду Thomas Cook в Великобритании.
Интерфакс вчера в 09:54
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Здоровье

В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи

Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
Парламентская газета 03:24
Шоу-бизнес

Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына

На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
Слово и Дело 02:32
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