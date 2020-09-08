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Известия
Известия

Суд 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову

Приговор актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП в центре Москвы, будет оглашен во вторник, 8 сентября. Заседание суда начнется в 11:00 мск. Прокурор запросил для артиста 11 лет колонии.В источнике
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RT на русском

Ефремов отправился в суд на оглашение приговора

RT на русском03:36
РИА Новости

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

РИА Новости03:33
РБК

Суд огласит приговор Михаилу Ефремову

РБК17:00
Эхо Москвы

У Пресненского суда Москвы, где должны огласить приговор Михаилу Ефремову, усилены меры безопасности

Эхо Москвы03:34
Московский Комсомолец

Возбужденные фанатки Ефремова собрались на «проводы»: кадры от дома актера

Московский Комсомолец03:26
ТАСС

Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП

ТАСС17:02
НТВ

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

НТВ03:40

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года
REGNUM03:15
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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Самый большой телескоп в Европе сделал фотографии Солнца в высоком разрешении

Изображения Солнца с самым высоким разрешением, сделанные европейским телескопом, показали странный и тревожно близкий вид на поверхность звезды нашей Солнечной системы.
РИА ОмскПресс6 сентября в 08:09
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Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле

ТНТ запустило золотую лихорадку в городах страны Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ.
АМИТЕЛ01:16

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Вести.Ru00:58
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