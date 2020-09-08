Суд 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову
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Приговор актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП в центре Москвы, будет оглашен во вторник, 8 сентября. Заседание суда начнется в 11:00 мск. Прокурор запросил для артиста 11 лет колонии.В источнике
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Московский Комсомолец03:26