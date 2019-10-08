Энергетика
RT на русскомСуд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
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«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркменистана
Properm.ruвчера в 08:50
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
Woman.ru 07 октября в 13:20
Авто
Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA
В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
За рулем Кубань 07 октября в 07:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru вчера в 02:59
Авто
Компания Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль
Модели, которая получит по два электродвигателя на каждую ось, еще не дан зеленый свет, но руководитель Lamborghini по исследованиям и разработкам Маурицио Реджани говорит, что это может произойти в середине следующего десятилетия, и это будет самое подходящее время для первого EV марки.
SpeedMe вчера в 05:43
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
Путин проведет открытую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, примет глав субъектов России и проведет открытую беседу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Невские Новости 07:00
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 07 октября в 07:20
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России автомобили Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня 04:57
Политика
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по «делу Байдена»
Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".
РИА Новости 06:57
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru вчера в 11:59
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! 04:34
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Футбол
Нидерланды полностью откажутся от названия «Голландия»
По данным издания, отказаться от названия решено из-за того, что «Голландия» ассоциируется у туристов только с легализованными наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме (район, в котором процветает проституция).
БИЗНЕС Online 06 октября в 04:41
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии
Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах
Компании меняли названия и использовали в них знаменитые финансовые бренды (например, Barclays), чтобы создать видимость солидности и благонадежности, говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Forbes вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг.
Аргументы недели 06:49
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Экономика
В Китае фермер вырастил свиней размером с медведя
Говорит Москва 01:43
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве
В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных против участников несанкционированных акций протеста, которые прошли летом в Москве.
РБК 07:00