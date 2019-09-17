Политика
RT на русскомСуд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости. Отмечается, что им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
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с чего всё началось
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.РИА Новостивчера в 08:07
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RT на русском вчера в 10:05
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Шоу-бизнес
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Интерфакс 02:19
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Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
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Журналисты и программисты первыми перейдут на короткую рабочую неделю
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