Политика
RT на русскомСуд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости. Отмечается, что им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
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Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.РИА Новости08:07
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