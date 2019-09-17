Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

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Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости. Отмечается, что им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

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