с чего всё началось

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. В министерстве заявили, что соответствующее решение суда — «очередное после принятия Газовой директивы событие, ограничивающее монополию «Газпрома» в Европе».

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Гаджеты Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.

Авто Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Наука Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Авто Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.

Происшествия В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом "В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.

Космос Умер ученый Леонид Ксанфомалити "Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.

Армия и оружие ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".