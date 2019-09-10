Политика
REGNUMСуд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. В министерстве заявили, что соответствующее решение суда — «очередное после принятия Газовой директивы событие, ограничивающее монополию «Газпрома» в Европе».
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Гаджеты
Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление
Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.
Megaobzor.com 03:33
Авто
Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России
Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
AutoNews 06:58
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.
Naked Science вчера в 08:58
Хоккей
«Трактор» прервал серию побед, проиграв «Адмиралу» во Владивостоке
Челябинский обзор 08:16
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти
Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус 02:42
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Авто
Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром
Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
Motor 11:10
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года
Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
Российская газета 04:56
Наука
Новой батареи Tesla хватит на 1,6 млн км
Система охлаждения повышает это число до 6000 циклов, что эквивалентно дистанции около 1,6 млн км. Важно это и для другого бизнеса Tesla - по созданию систем хранения энергии.
Хайтек+ 02:27
Здоровье
Новый онкологический центр открылся в Воронежской области
Блокнот Воронеж 09:08