Политика

REGNUMREGNUMСуд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. В министерстве заявили, что соответствующее решение суда — «очередное после принятия Газовой директивы событие, ограничивающее монополию «Газпрома» в Европе».
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«Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Польши на странице в Twitter
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