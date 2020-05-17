Общество
РИА Новости«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
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Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Политика
Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело экс-президента Петра Порошенко.
Рифей-Пермь 06:52
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 12:20
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Происшествия
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят
Российская газета 08:56
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ 10:02
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Футбол
«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 18 мая в 11:03
Футбол
Российский игрок «Црвены Звезды» отказался перейти в «Тоттенхэм»
Ехать в «Тоттенхэм», опять доказывать, на самом деле не хотелось.
Чемпионат 12:53
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Игры
«Пока все остальные ждут ремейков»: Вышел трейлер новой части Serious Sam
"Пока все остальные ждут ремейков", - гласит один из самых залайканных комментариев под видео, намекая на повсеместное засилье переизданий в игровой индустрии.
Российская газета 13:20
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Игры
В The Last of Us: Part II настолько открытые локации, что можно пропустить сюжетные моменты
Игромания.ру 12:59
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Общество
В Липецкой области у 79 человек за сутки выявили коронавирус
В Липецкой области за минувшие сутки зарегистрировали 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:23