с чего всё началось

Компания Apple не будет платить штраф в размере €13 млрд, сообщает ToDay News Ufa. Решение о взимании штрафа отменил Европейский суд юстиции. В 2016 году такое постановление вынесла Еврокомиссия за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях.

Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Футбол Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.

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Шоу-бизнес Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 295

Гаджеты Apple выпустила новую версию iOS 13.6 Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6. 2

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Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 17

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Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,9K

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад, отмечается в Республике Крым (60%).

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 792

Общество Курдский отряд подвергся атаке в провинции Ракка Бойцы курдских Сирийских демократических сил (СДС) получили ранения при подрыве автомобиля в провинции Ракка, сообщил 15 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.