Общество
ToDay News UfaСуд ЕС отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Компания Apple не будет платить штраф в размере €13 млрд, сообщает ToDay News Ufa. Решение о взимании штрафа отменил Европейский суд юстиции. В 2016 году такое постановление вынесла Еврокомиссия за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях.
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с чего всё началось
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.РБКвчера в 06:19
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Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро
Говорит Москвавчера в 06:29
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Футбол
Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Происшествия
Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова
REGNUM вчера в 16:11
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Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
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Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
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Kursk.com 14 июля в 01:59
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
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Общество
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
Наука
Ученые смогли посчитать среднее количество мыслей у человека за сутки
Метод разработали ученые из Королевского университета Канады — Джули Ценг и Джордан Поппенк.
Слово и Дело вчера в 13:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт вчера в 08:48
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри был закрыт после второго сезона
CT news вчера в 16:35
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости вчера в 08:34
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Вред чипсов сильно преувеличен.
РБК 00:13
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости вчера в 04:05
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия вчера в 13:14
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
В следующем году специалисты южнокорейской компании приступят к определению концепции 6G.
Evo-rus.com 14 июля в 13:59
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
В Екатеринбурге 18-летнего парня сбил трамвай
Вчера, 15 июля, в 20:55 на улице Техническая, 79 трамвай сбил 18-летнего парня.
Уральский меридиан вчера в 15:34
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком
Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад, отмечается в Республике Крым (60%).
News.ru вчера в 17:00
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Экономика
Сбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 14:47
Общество
Курдский отряд подвергся атаке в провинции Ракка
Бойцы курдских Сирийских демократических сил (СДС) получили ранения при подрыве автомобиля в провинции Ракка, сообщил 15 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
Интернет
У обновления Windows 10 обнаружили неожиданную функцию
В рамках системы ежемесячного накопительного обновления Windows 10 появился апдейт под номером KB4565503.
Профиль вчера в 18:22