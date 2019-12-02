Происшествия
RT на русскомСуд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына. «Арест до 26 января 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем YouTube-канале видео с мужчиной, обвиняемым в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в Екатеринбурге.Lenta.ru06:32
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Отца убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика посадили в СИЗО на 2 месяца
Наша Газета (г. Екатеринбург)07:34
«Уже поздно»: мама девушки, убитой на Уктусе, прокомментировала видео Следственного комитета
Екатеринбург Онлайн07:47
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Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
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При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын
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На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
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На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
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«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Спорт
Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам
Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
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Суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации «Чувашкредитпромбанка»
Вкладчикам выплачено 1,9 млрд рублей Временная администрация "Чувашкредитпромбанка" (ЧКПБ) вышла в суд с иском о принудительной ликвидации банка.
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СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Гаджеты
Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro
Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Армия и оружие
На защиту Донбасса от ВСУ заступило новое оружие
На вооружение ополчения Луганской и Донецкой народных республик заступили новые образцы техники радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н» и «Хамелеон».
Недвижимость
Цены на элитное жилье в Москве достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квартир в элитных и премиальных новостройках Москвы в ноябре превысила 1 млн руб. за 1 кв. м — это самое высокое значение с 2015 года (1,1 млн руб./кв. м), подсчитали аналитики компании «Метриум».
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Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
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Происшествия
Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее
Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.