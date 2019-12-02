с чего всё началось

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына. «Арест до 26 января 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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Политика Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.

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Происшествия В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.