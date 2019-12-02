Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына. «Арест до 26 января 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем YouTube-канале
 видео с мужчиной, обвиняемым в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в Екатеринбурге.
Lenta.ru06:32

Подробнее о событии

Задержанному по подозрению в убийстве ребёнка отцу предъявили обвинение

News.ru07:20

Дело сектантов, убивших девятилетнего ребенка на Вторчермете. Главное

66.ru08:23

В Екатеринбурге арестовали двоих подозреваемых в убийстве мальчика

Российская газета07:22

Отца убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика посадили в СИЗО на 2 месяца

Наша Газета (г. Екатеринбург)07:34

«Уже поздно»: мама девушки, убитой на Уктусе, прокомментировала видео Следственного комитета

Екатеринбург Онлайн07:47

СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале

РИА Новости07:04

Свердловское СУ СКР назвало предварительный мотив убийства отцом своего девятилетнего сына

Znak.com08:11
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Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Шоу-бизнес

Волочкова показала свой первый новогодний подарок

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась последними моделями iPhone. По словам артистки, это первый новогодний подарок.
URA.Ru вчера в 21:35
Политика

Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 07:03
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Экономика

Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Интерфакс 03:10
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
Происшествия

При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын

Известия вчера в 14:23
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Происшествия

В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

SM News 04:06
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем заболевании

Семенович рассказала, что ей пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
ГЛАС.RU 05:24
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
RT на русском 06:40
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Известия 08:23
Спорт

Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам

Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Sports.ru 06:04
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
StarHit.ru вчера в 10:00
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Происшествия

В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
РИА Новости 07:52
Экономика

Суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации «Чувашкредитпромбанка»

Вкладчикам выплачено 1,9 млрд рублей Временная администрация "Чувашкредитпромбанка" (ЧКПБ) вышла в суд с иском о принудительной ликвидации банка.
Правда ПФО 05:44
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Гаджеты

Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro

Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Planet Today 05:36
Армия и оружие

На защиту Донбасса от ВСУ заступило новое оружие

На вооружение ополчения Луганской и Донецкой народных республик заступили новые образцы техники радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н» и «Хамелеон».
NewInform 08:35
Недвижимость

Цены на элитное жилье в Москве достигли четырехлетнего максимума

Средняя цена квартир в элитных и премиальных новостройках Москвы в ноябре превысила 1 млн руб. за 1 кв. м — это самое высокое значение с 2015 года (1,1 млн руб./кв. м), подсчитали аналитики компании «Метриум».
РБК 03:47
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Происшествия

Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 08:28
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Lenta.ru 01:55
Общество

ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее

Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.
Телеканал 360° 05:07
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