Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal

РИА Новости05:31

Премьер Польши прокомментировал решение суда ЕС по OPAL

ТАСС11:12

В Польше заявили о снятии «угрозы» «Газпрома» после решения суда по OPAL

РБК17:16

Исключения ЕК по доступу Газпрома к Opal от 2009 года вновь обрели юридическую силу

Взгляд.ру10:45

«Газпром» лишился полного допуска к Opal

Коммерсантъ07:06

Эксперт прокомментировал решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

RT на русском12:39

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL

РЕН ТВ05:37
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Армия и оружие

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить

Военное обозрение 10:49
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт 18:40
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия

AP: в Иллинойсе товарный поезд сошел с рельсов

Товарный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар во вторник на отрезке железной дороги в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс).
ТАСС 16:54
Единоборства

Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации Сергей Ковалёв признался, что его представители ведут переговоры о возможном поединке с обладателем нескольких титулов в средней весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском 12:37
Политика

Песков прокомментировал отставку Болтона

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался об отставке советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.
Народные новости 13:45
Экономика

Глава Роснедр назвал «несладкими» остатки арктического шельфа РФ

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для РФ.
News.ru 11:34
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Общество

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК 18:40
Гаджеты

Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Экономика

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Общество

Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков

Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Политика

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
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Зеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV

Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
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Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»

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Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
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Происшествия

Водитель мусоровоза пострадал в ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в столице произошла авария с участием четырех автомобилей, в том числе мусоровоза.
Вечерняя Москва 13:17
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Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий

Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
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