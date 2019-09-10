Политика
РИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Экономика
Недельные расходы россиян резко сократились
В годовом выражении недельные расходы россиян снизились на 1,1%.
Rambler News Service 05:54
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Здоровье
В Свердловской области продолжает расти смертность от онкологии
Специалисты отмечают, что в Свердловской области наблюдается снижение рождаемости, что влечет за собой увеличение показателя естественной убыли населения.
ТагилСити.ру 06:09
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
RT на русском 04:52
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Политика
Лукашенко и Патрушев обсудили укрепление отношений России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сотрудничество двух стран, заявили в Совбезе РФ.
Московский Комсомолец 05:59
Политика
Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов
«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
Примечания 06:27
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Авто
АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
Автоновости дня 04:45
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Генпрокурор Украины готовится к аресту Порошенко
Как отмечается, Петр Порошенко – единственный из бывших украинских президентов, который является депутатом Верховной Рады IX созыва.
ТВ Центр вчера в 14:02
Финансы
Официальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 05:31
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК вчера в 18:12
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10