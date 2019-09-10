Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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«Газпрому» вновь запретили использовать газопровод OPAL на полную мощность

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Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal

РИА Новости05:31

Польша заявила об отмене судом ЕС решения о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal

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Польша заявила о проигрыше «Газпрома» в суде по спору о трубопроводе Opal

РБК06:30

В Польше нашли способ помешать России отказаться от транзита газа через Украину

Взгляд.ру04:51

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL

РЕН ТВ05:37

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Lenta.ru06:13
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«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
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В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
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