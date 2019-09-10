с чего всё началось

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.

Политика СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

Общество В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Политика В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах «Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.

Политика В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для пуска американских ракет, поскольку это ставит под угрозу территории тех государств, которые могут склониться под давлением США, если оно будет, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Здоровье Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Экономика «Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Авто В России началось производство обновленного Ford Transit Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Происшествия В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.

Общество Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy» Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".

Шоу-бизнес Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Авто Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3 Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.

Происшествия Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.

Футбол Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.

Космос Умер ученый Леонид Ксанфомалити "Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.

Политика Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.