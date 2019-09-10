Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal

РИА Новости05:31

Премьер Польши прокомментировал решение суда ЕС по OPAL

ТАСС11:12

«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе

Коммерсантъ18:59

В Польше заявили о снятии «угрозы» «Газпрома» после решения суда по OPAL

РБК17:16

Исключения ЕК по доступу Газпрома к Opal от 2009 года вновь обрели юридическую силу

Взгляд.ру10:45

Эксперт прокомментировал решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

RT на русском12:39

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL

РЕН ТВ05:37
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Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Космос

Асгардия идет по следам Армстронга

Без сомнения, первый шаг Нейла Армстронга по лунной поверхности стал важнейшей вехой в сознании людей, вдруг понявших, что человечество едино, что есть цели, которых можно достичь лишь сообща, отринув взаимные распри, частные обиды и претензии.
Военно-промышленный курьер 00:37
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Здоровье

Росстат сравнил количество пенсионеров и тридцатилетних в России

Росстат подсчитал количество пенсионеров и людей трудоспособного возраста в России. Пенсионеров оказалось больше на 7 миллионов.
РЕН ТВ 20:10
Экономика

Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ

Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Технологии

Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн

Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Политика

Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 12:19
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru 10:40
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Футбол

«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Кино

«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах

Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Финансы

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

СК подозревает, что актрису Элину Быстрицкую заморили голодом

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Авто

BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Политика

Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Общество

Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня

Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК вчера в 13:44
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Кино

Paramount переснимет боевик «Без лица»

Экономика сегодня 13:38
Общество

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см

ТАСС вчера в 20:57
Здоровье

Центры по борьбе с раком открывают в Приморье в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будут открыты в Приморье до конца этого года.
ДВ-РОСС 20:26
Политика

Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

РИА Новости 20:16
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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Тропический шторм повредил сотни школ на северо-востоке Мексики

Тропический шторм "Фернанд" повредил почти 400 зданий школ на северо-востоке Мексики.
Российская газета 19:26
Политика

Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле

Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21
Как работают Яндекс.Новости?
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