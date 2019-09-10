Политика
РИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Космос
Асгардия идет по следам Армстронга
Без сомнения, первый шаг Нейла Армстронга по лунной поверхности стал важнейшей вехой в сознании людей, вдруг понявших, что человечество едино, что есть цели, которых можно достичь лишь сообща, отринув взаимные распри, частные обиды и претензии.
Военно-промышленный курьер 00:37
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Здоровье
Росстат сравнил количество пенсионеров и тридцатилетних в России
Росстат подсчитал количество пенсионеров и людей трудоспособного возраста в России. Пенсионеров оказалось больше на 7 миллионов.
РЕН ТВ 20:10
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Технологии
Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн
Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Политика
Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 12:19
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия 05:35
Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Политика
Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК вчера в 13:44
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см
ТАСС вчера в 20:57
Здоровье
Центры по борьбе с раком открывают в Приморье в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будут открыты в Приморье до конца этого года.
ДВ-РОСС 20:26
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Тропический шторм повредил сотни школ на северо-востоке Мексики
Тропический шторм "Фернанд" повредил почти 400 зданий школ на северо-востоке Мексики.
Российская газета 19:26
Политика
Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле
Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21