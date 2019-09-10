Политика
Российская газетаСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Тем самым суд стал на сторону Польши.
Читать в источнике
Оценить371
Подробнее о событии
Показать все источники
Исключения ЕК по доступу Газпрома к Opal от 2009 года вновь обрели юридическую силу
Взгляд.рувчера в 10:45
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Армия и оружие
CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности
Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Гаджеты
Во всех iPhone 11 используется чип Apple U1
В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max компания Apple добавила чип под названием U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения.
MobiDevices 08:48
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Авто
Китайцы привезли во Франкфурт гибридного конкурента Bugatti Chiron
Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.
Тарантас Ньюс 03:23
Общество
Швейцарские папы получат 14 дней отпуска после рождения ребенка
Швейцарские мужчины получат двухнедельный отпуск после рождения ребенка.
РЕН ТВ 17:23
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День 12:43
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Армия и оружие
США продадут Польше 32 истребителя F-35
Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Гаджеты
Новая Apple iOS 13 выйдет 19 сентября
Сегодня на презентации новых iPhone 11 компания Apple объявила о запуске операционной системы iOS 13.
ITZine.ru вчера в 15:16
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Футбол
Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с „Удинезе“ еще зимой»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе из клуба Родригу Бекао.
Спорт-Экспресс 16:05
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Политика
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.
Lenta.ru 10:01
Хоккей
«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.
Советский спорт 14:30
Политика
Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России
Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России.
URA.Ru 07:26
Армия и оружие
AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного
По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году "высокопоставленного осведомителя", передает НСН.
Газета.Ru вчера в 06:21
Экономика
Самые дорогие миграционные патенты действуют в РФ на Севере и Дальнем Востоке – PwC
Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 17:16
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Политика
Трамп порекомендовал Ирану забыть об обогащении урана
Трамп добавил, что если иранцы думают об обогащении урана, то им лучше забыть об этом.
Экономика сегодня 15:30
Музыка
Альбом Принса «1999» переиздадут с 35 новыми треками
ИА InterMedia 11:14