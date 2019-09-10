Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Тем самым суд стал на сторону Польши.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Армия и оружие CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.

Гаджеты Во всех iPhone 11 используется чип Apple U1 В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max компания Apple добавила чип под названием U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Авто Китайцы привезли во Франкфурт гибридного конкурента Bugatti Chiron Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Политика Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Армия и оружие США продадут Польше 32 истребителя F-35 Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд.

Происшествия ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.

Гаджеты Новая Apple iOS 13 выйдет 19 сентября Сегодня на презентации новых iPhone 11 компания Apple объявила о запуске операционной системы iOS 13.

Путешествия Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Кино Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар» Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.

Политика Госдума одобрила расширение полномочий полиции Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.

Хоккей «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.

Политика Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России.

Армия и оружие AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году "высокопоставленного осведомителя", передает НСН.

Экономика Самые дорогие миграционные патенты действуют в РФ на Севере и Дальнем Востоке – PwC Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес «Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.