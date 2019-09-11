Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГермания призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
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Ответный матч пройдет 26 сентября.
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США одобрили продажу Польше истребителей F-35

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