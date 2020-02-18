с чего всё началось

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Армия и оружие ЛНР начала наступление в Донбассе Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

Общество Госдума отменила штраф за показ нацистской символики Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака 12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.

Общество Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.

Происшествия Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Смородская раскритиковала «Локомотив» за слабую подготовку юристов Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская раскритиковала юристов за слабую подготовку к делу против Мануэла Фернандеша, ныне выступающего за "Краснодар".

Происшествия Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.

Общество В марте могут быть достаточно сильные морозы Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.