Общество
ВедомостиСуд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил Минюст России.Коммерсантъ05:49
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