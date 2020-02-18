с чего всё началось

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Культура Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение» Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака 12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.

Культура Певица Zivert предстала лысой в новом клипе Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.

Политика Зеленский предложил создать карантинную зону возле дома Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разместить эвакуированных из Китая украинцев в домах лидеров оппозиции в Конче-Заспе, если в стране не прекратятся протесты против создания карантинных зон на базе санаториев, больниц и так далее.

Футбол «Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.