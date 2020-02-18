Общество

ВедомостиВедомостиСуд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил
 Минюст России.
Коммерсантъ05:49

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БИЗНЕС Online05:00
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