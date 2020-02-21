Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Интерфакс14:07

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Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Lenta.ru18:21

Суд Греции назначил двум российским морякам 395 лет тюрьмы

Телеканал 360°15:19

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

RT на русском14:30

В Греции российских моряков проговорили почти к 400 годам тюрьмы

Московский Комсомолец15:14

Два российский моряка получили 395 лет тюрьмы в Греции

Общественное телевидение России14:11

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Интерфакс14:07

Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Газета.Ru13:50
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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
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Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
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«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

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Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
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Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
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Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
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Происшествия

Ещё двое россиян на Diamond Princess заразились коронавирусом

Московский Комсомолец вчера в 23:34
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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Лещенко ответил сенатору, пристыдившему артистов за жалобы на пенсию

Певец Лев Лещенко ответил сенатору Валерию Рязанскому, пристыдившему российских артистов за жалобы на «маленькие» пенсии.
ФАН 10:04
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru вчера в 15:10
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК 17:27
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Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»

В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel "Веном".
Газета.Ru 18 февраля в 04:02
Политика

Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
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Общество

Закрылось производство холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.
Rambler News Service 04:00
Космос

Нужно ли НАСА осваивать Луну для полетов на Марс?

В последние годы речь шла о полетах между Землей и Международной космической станцией.
V-kosmose.com 04:16
Армия и оружие

Антонов: Россия не стремится к гонке вооружений

Российская Федерация совершенствует свои вооруженные силы, что остается безусловным приоритетом и важной составляющей международной безопасности, вместе с тем Россия не стремится к военному доминированию или гонке вооружений, целью является наличие оборонного потенциала, достаточного для сдерживания потенциального противника от агрессии, заявил Антонов.
Экономика сегодня 19:47
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:13
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Здоровье

Число жертв коронавируса возросло до 2144

ФАН 19:57
Гаджеты

Сбербанк выпустил свой первый гаджет

Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.
Astera 18 февраля в 15:55
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Здоровье

В России выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости 17:20
Финансы

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 23:01
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