Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Интерфакс14:07

Подробнее о событии

Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Lenta.ru18:21

Суд Греции назначил двум российским морякам 395 лет тюрьмы

Телеканал 360°15:19

Два российский моряка получили 395 лет тюрьмы в Греции

Общественное телевидение России14:11

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

RT на русском14:30

В Греции российских моряков проговорили почти к 400 годам тюрьмы

Московский Комсомолец15:14

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Интерфакс14:07

Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Газета.Ru13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика

В МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы.
Газета.Ru 09:32
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20:34
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Известия вчера в 18:09
Армия и оружие

По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции

Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Avia.pro 15:34
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru вчера в 10:55
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Здоровье

Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Технологии

Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10

Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
3DNews 08:30
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости 20:54
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Piter.tv 07:48
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

В России прекратили производство холодильников «Саратов»

В Саратове прекращают производство легендарных одноименных холодильников.
BFM.ru 13:44
Космос

Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют

Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Москва 24 08:04
Происшествия

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Российская газета 21:26
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Глава российского государства Владимир Путин прервал речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном, пишет РБК.
Инфорос 11:00
Политика

В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова

На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Дождь 15:18
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20:33
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Tvoe-avto.com 02:02
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

ODDS.ru 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное