Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

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